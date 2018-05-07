Комитет Госдумы одобрил законопроект об акционировании «Почты России»

Закон даст больше возможностей почтовому оператору по привлечению средств, повышению эффективности управления. Кроме того, в нем указано, что «Почта России» будет оказывать базовые государственные услуги (подача документов, оплата госпошлины), взяв отчасти на себя роль многофункциональных центров «Мои документы». Речь идет о населенных пунктах, где еще нет интернета и, соответственно, невозможно воспользоваться порталом госуслуг, пояснил в беседе с «РГ» Николай Никифоров.

На заседании комитета депутаты предложили поправку о том, что кроме совета директоров и правления акционерного общества должен быть создан и наблюдательный совет с участием представителей Федерального Собрания. «В целом такое предложение поддерживаем, но надо посмотреть, чтобы это не противоречило закону об акционерных обществах или другому законодательству», — сказал Никифоров. Замечания Росимущества и депутатов будут вноситься в законопроект ко второму чтению, уточнил он.

По словам главы «Почты России» Николая Подгузова, важно, чтобы был соблюден баланс между социальной функцией и коммерческими интересами предприятия. По его словам, в формате непубличного акционерного общества со стопроцентным государственным участием этого добиться намного легче. Акционирование позволит строить работу предприятия более эффективно, а значит, и более качественно заботиться о сотрудниках (их 350 тысяч человек). «Первоочередная задача при переходе в акционерное общество сохранить этот коллектив и обеспечить достойные условия труда на предприятии», — сказал Подгузов.