Комитет Госдумы одобрил законопроект об акционировании «Почты России» 

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил проект закона о преобразовании "Почты России" из ФГУП в акционерное общество. В первом чтении он будет рассмотрен Думой 10 мая. Правительство в целом поддерживает законопроект, со стороны Росимущества есть точечные поправки, отметил и.о. главы Минкомсвязи Николай Никифоров.
Закон даст больше возможностей почтовому оператору по привлечению средств, повышению эффективности управления. Кроме того, в нем указано, что «Почта России» будет оказывать базовые государственные услуги (подача документов, оплата госпошлины), взяв отчасти на себя роль многофункциональных центров «Мои документы». Речь идет о населенных пунктах, где еще нет интернета и, соответственно, невозможно воспользоваться порталом госуслуг, пояснил в беседе с «РГ» Николай Никифоров.
На заседании комитета депутаты предложили поправку о том, что кроме совета директоров и правления акционерного общества должен быть создан и наблюдательный совет с участием представителей Федерального Собрания. «В целом такое предложение поддерживаем, но надо посмотреть, чтобы это не противоречило закону об акционерных обществах или другому законодательству», — сказал Никифоров. Замечания Росимущества и депутатов будут вноситься в законопроект ко второму чтению, уточнил он.
По словам главы «Почты России» Николая Подгузова, важно, чтобы был соблюден баланс между социальной функцией и коммерческими интересами предприятия. По его словам, в формате непубличного акционерного общества со стопроцентным государственным участием этого добиться намного легче. Акционирование позволит строить работу предприятия более эффективно, а значит, и более качественно заботиться о сотрудниках (их 350 тысяч человек). «Первоочередная задача при переходе в акционерное общество сохранить этот коллектив и обеспечить достойные условия труда на предприятии», — сказал Подгузов.
Кроме того, на подходе рассмотрение законопроекта «О почтовой связи», Минкомсвязи закончило его согласование с другими ведомствами, во вторник в правительстве состоится совещание на эту тему, сообщил Никифоров на вопрос «РГ». «Это сильно переработанный текст, — сказал он. — Удалось найти ответы на все вопросы, что заняло достаточно много времени. В частности есть предложения ФАС — отработать вопросы конкурентной среды, чтобы не было монополизации почтовых услуг». В России более 500 предприятий имеют лицензии на оказание услуг почтовой связи. На заседании комитета говорили и об этом законопроекте. По словам Никифорова, «депутаты справедливо говорят, что нужно рассмотреть вопрос возврата субсидирования „Почты России“ из бюджета, но это сложный вопрос баланса при формирования бюджета». Почта уже несколько лет не получает субсидий, напомнил он.