Ещё
«Добрый город Петербург» начал прием заявок на конкурс социальных проектов для пожилых людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Добрый город Петербург» начал прием заявок на конкурс социальных проектов для пожилых людей 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Получить поддержку смогут авторы инициатив, которые направлены на решение проблем пожилых людей.
Заявки принимаются до 23 мая. Размер финансирования для инициативных групп составит до 30 тысяч рублей, для некоммерческих организаций — до 150 тысяч рублей. Общий грантовый пул — 5 миллионов рублей.
Приоритет отдается проектам, которые направлены на добровольческую помощь по уходу за пожилыми, их вовлечение в местные сообщества, социальную адаптацию и предотвращение дискриминации по возрасту.
Эксперты будут обращать внимание на инициативы с возможностью долгосрочного развития, а также проекты, которые можно реализовать в малых городах и сельских районах.
Отдельный конкурс социальных проектов «Проводники хороших дел» рассчитан на инициативные группы, в состав которых входят работники и пенсионеры «РЖД». Эту программу поддерживает фонд «Проект».
Всероссийский конкурс «Активное поколение» проводится при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в 43 регионах России, в одиннадцати из них администратором выступает фонд «Добрый город Петербург». С 2011 года помощь получили более 920 инициатив.
Strelka Magazine: последние новости
В Воронеже рекламный щит установили прямо в остановке В Шереметьево открыли новый терминал в эстетике русского конструктивизма Один из основателей бюро MVRDV Вини Маас выступит на форуме «Среда для жизни: все о жилье» в Калининграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать595
Мир отреагировал на инаугурацию Путина359
Путин раздал первые указы309
Определены кандидаты в новое правительство123
Путин выдвинул кандидатуру премьера1303
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение