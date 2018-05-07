«Добрый город Петербург» начал прием заявок на конкурс социальных проектов для пожилых людей

Получить поддержку смогут авторы инициатив, которые направлены на решение проблем пожилых людей.

Заявки принимаются до 23 мая. Размер финансирования для инициативных групп составит до 30 тысяч рублей, для некоммерческих организаций — до 150 тысяч рублей. Общий грантовый пул — 5 миллионов рублей.

Приоритет отдается проектам, которые направлены на добровольческую помощь по уходу за пожилыми, их вовлечение в местные сообщества, социальную адаптацию и предотвращение дискриминации по возрасту.

Эксперты будут обращать внимание на инициативы с возможностью долгосрочного развития, а также проекты, которые можно реализовать в малых городах и сельских районах.

Отдельный конкурс социальных проектов «Проводники хороших дел» рассчитан на инициативные группы, в состав которых входят работники и пенсионеры « РЖД ». Эту программу поддерживает фонд «Проект».