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Воробьев рассказал о росте доходов Московской области
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Воробьев рассказал о росте доходов Московской области 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Доходы бюджета Московской области за первые четыре месяца 2018 года выросли на 10% по сравнению показателем 2017-го, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.
«Мы реализуем масштабные государственные программы в области образования, здравоохранения, благоустройства наших городов, системы ЖКХ — всего того, что касается человека. Серьезная задача — это достижения в области экономики, пополнение нашего бюджета. За прошедшие 4 месяца мы идем неплохим темпом, прибавляем 10% к доходам 2017 года», — сказал Воробьев.
На совещании отдельное внимание было уделено вопросам подготовки делегации правительства Московской области к участию в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 24 по 26 мая.
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