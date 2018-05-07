Воробьев рассказал о росте доходов Московской области

Доходы бюджета Московской области за первые четыре месяца 2018 года выросли на 10% по сравнению показателем 2017-го, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства.

«Мы реализуем масштабные государственные программы в области образования, здравоохранения, благоустройства наших городов, системы ЖКХ — всего того, что касается человека. Серьезная задача — это достижения в области экономики, пополнение нашего бюджета. За прошедшие 4 месяца мы идем неплохим темпом, прибавляем 10% к доходам 2017 года», — сказал Воробьев.

На совещании отдельное внимание было уделено вопросам подготовки делегации правительства Московской области к участию в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 24 по 26 мая.