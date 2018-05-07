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Москвичи могут помолиться чудотворной иконе Божьей матери о здоровье и исцелении
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Москвичи могут помолиться чудотворной иконе Божьей матери о здоровье и исцелении 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Чудотворная икона Божьей Матери «Призри на смирение», привезенная из киевского Введенского монастыря, пробудет в Москве до 14 мая.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия икону «Призри на смирение» привезли в храм священномученика Ермогена в районе Гольяново.
— Образ 19-го века является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет, — сообщили в пресс-службе Московской городской епархии.
С иконой «Призри на смирение» связано явление, которое до сих пор не смогли объяснить лучшие умы Киева. 25 лет назад на стекле, которое лишь закрывало икону, не соприкасаясь с образом, буквально проявился лик Божьей Матери с младенцем. Как ни бились киевские ученые, но рационального объяснения этому явлению они дать не смогли, однако подтвердили, что «отпечатавшийся» на стекле лик нерукотворный.
Перед иконой «Призри на смирение» православные молятся о здоровье, излечении недугов, избавлении от нужд, просят покаяния за себя и за грешников, которые не хотят раскаяться и из-за этого мучаются от болезней и тягот.
Увидеть икону москвичи и паломники смогут в храме священномученика Ермогена ежедневно с 8 часов утра до 20 часов вечера. Днем у иконы будут совершать молебны. В столице икона пробудет до 14 мая.
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