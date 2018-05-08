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Артисты ансамбля народных инструментов поздравят жителей СВАО с Днем Победы
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Артисты ансамбля народных инструментов поздравят жителей СВАО с Днем Победы 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Выступления ансамбля народных инструментов и воспитанников военно-патриотических клубов, а также парад кадет ожидают жителей Северо-Восточного округа в День Победы, 9 мая, у подножия Останкинской башни.
Кроме того, для гостей подготовили мастер-классы по авиамоделированию и прохождению курса молодого бойца, а также тематические викторины. Помимо этого на площадке будет работать полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши.
Начало программы в 10.00 по адресу ул. Академика Королева, дом 15, корпус 2. Вход свободный. (ип)
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