Артисты ансамбля народных инструментов поздравят жителей СВАО с Днем Победы

Выступления ансамбля народных инструментов и воспитанников военно-патриотических клубов, а также парад кадет ожидают жителей Северо-Восточного округа в День Победы, 9 мая, у подножия Останкинской башни.

Кроме того, для гостей подготовили мастер-классы по авиамоделированию и прохождению курса молодого бойца, а также тематические викторины. Помимо этого на площадке будет работать полевая кухня, где все желающие смогут отведать солдатской каши.

Начало программы в 10.00 по адресу ул. Академика Королева, дом 15, корпус 2. Вход свободный. (ип)