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Праздник для ветеранов провели в библиотеке на Трофимова
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Праздник для ветеранов провели в библиотеке на Трофимова 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121, которая расположена на улице Трофимова, отметили наступающий День Победы. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— Праздник для ветеранов начался с замечательного концерта творческого коллектива под руководством педагога по вокалу Е. Захаровой. Ветераны войны и труда со слезами на глазах слушали до боли знакомые песни и с удовольствием подпевали артистам. Праздничное чаепитие порадовало всех домашними пирогами, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Трофимова, дом 15. (ео)
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