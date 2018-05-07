Праздник для ветеранов провели в библиотеке на Трофимова

В библиотеке № 121, которая расположена на улице Трофимова, отметили наступающий День Победы. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков

— Праздник для ветеранов начался с замечательного концерта творческого коллектива под руководством педагога по вокалу Е. Захаровой. Ветераны войны и труда со слезами на глазах слушали до боли знакомые песни и с удовольствием подпевали артистам. Праздничное чаепитие порадовало всех домашними пирогами, — сообщил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Трофимова, дом 15. (ео)