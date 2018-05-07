Ещё
Неисправный светофор в 3-м проезде Марьиной Рощи починили коммунальщики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неисправный светофор в 3-м проезде Марьиной Рощи починили коммунальщики 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор, расположенный в 3-м проезде Марьиной Рощи. Соответствующая просьба поступила ранее на портал «Наш город» от жителя района.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«В светофорном объекте устранено короткое замыкание сигнального кабеля, в настоящий момент работа светофора восстановлена», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Очередное занятие по зумбе состоялось в центре соцобслуживания Марьиной Рощи Детская площадка в 1-м проезде Марьиной Рощи снова стала комфортной для игр Воспитанники интерната на Новосущевской провели фестиваль военной песни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать590
Мир отреагировал на инаугурацию Путина352
Путин раздал первые указы302
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1300
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение