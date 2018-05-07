Неисправный светофор в 3-м проезде Марьиной Рощи починили коммунальщики

Коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор, расположенный в 3-м проезде Марьиной Рощи. Соответствующая просьба поступила ранее на портал «Наш город» от жителя района.

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

«В светофорном объекте устранено короткое замыкание сигнального кабеля, в настоящий момент работа светофора восстановлена», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (ак)