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Спор о «церковных колледжах» в центре Екатеринбурга дошел до Верховного суда
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Спор о «церковных колледжах» в центре Екатеринбурга дошел до Верховного суда 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Верховный суд (ВС) РФ поступила кассационная жалоба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) по делу о трех «церковных колледжах». Министерство оспаривает решение Арбитражного суда УрФО, который в марте встал на сторону Екатеринбургской епархии.
Поводом для затянувшегося судебного разбирательства стал отказ МУГИСО отдать епархии помещения трех колледжей: мужского хорового (проспект Ленина, 13), экономико-технологического (улица Декабристов, 58) и монтажного (улица Декабристов, 83). Истец считает эти здания объектами религиозного назначения, напоминает "Уралинформбюро".
В сентябре 2017 года арбитраж Свердловской области отказал в возвращении зданий епархии. Поданная епархией в Семнадцатый апелляционный арбитражный суд кассация тоже была оставлена без удовлетворения.
Однако позиция епархии подтверждается историческими документами. Согласно архивным данным, оба здания на улице Декабристов до революции имели отношение к церковной жизни. Например, в помещении на Декабристов, 58 с 1880 по 1917 год размещалось Екатеринбургское епархиальное женское училище, а его пансион находился через дорогу — в здании по Декабристов, 83. В доме по Ленина, 13 (Свердловский мужской хоровой колледж) была придомовая церковь Алексеевского реального училища.
Арбитражный суд УрФО решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции отменил и передал дело на новое рассмотрение.
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