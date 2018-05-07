Ещё
Акция «Бессмертный полк» прошла в Австралии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Бессмертный полк» прошла в Австралии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Уже третий год подряд в строй брисбенского «Бессмертного полка» встают жители нашего города, собирая друзей, сторонников, заинтересованных в сохранении исторического наследия, — рассказала газете ВЗГЛЯД координатор акции «Бессмертный полк» в городе Брисбен (Австралия) Мария Плотникова.
«Когда мы начинали эту инициативу, мы даже представить не могли, что эта акция памяти можно собрать столько участников, проживающих так далеко от Родины, в Австралии», — заявила Мария Плотникова.
«Больше 170 человек сегодня, за два дня до Победы, в день инаугурации Президента России, собрал наш «Бессмертный полк» — соотечественники России, эмигранты разных волн и поколений собрались в этот день почтить память Поколения Победителей. Торжественную колонну возглавляла австралийская группа историков-реконструкторов «За Родину», которая в некотором смысле является, наверное, жемчужиной нашего штата — настоящая форма советского времени, алое знамя Победы и внешность, и стиль солдат Красной Армии делает шествие поистине уникальным. Профессиональный барабанщик американского происхождения добавил колорита шествию полка, отбивая ритм марша», — рассказала Плотникова.
По ее мнению, «Бессмертный полк» — социально-значимое мероприятие, которое можно и нужно обязательно проводить в разных странах, ведь то чувство единения и сплоченности, которое объединяет людей разных взглядов и возрастов, не сравнить абсолютно ни с чем.
«То вдохновение, эмоциональный подъем, гордость за наших предков, отдавших свою жизнь за мир на Земле, нельзя описать никакими словами. Особенно остро это ощущается здесь, вдали от Родины, когда наша страна переживает столь трудные времена, четко отстаивая позицию честности и справедливости перед мировым сообществом», — продолжила Плотникова.
«Я безмерно рада, что мне и Русскому общественному центру Квинсленда в третий раз выпала такая честь — сплотить и объединить людей нашего «Русского мира» в самый главный для нашего народа праздник — День Великой Победы», — подытожила Плотникова.
Напомним, ранее акция «Бессмертный полк» прошла в Йоханнесбурге, Торонто, Стамбуле, Манчестере, Мадриде, Стокгольме, Сеуле, Вашингтоне и других городах разных стран.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Во Франции почтили память погибших во Второй мировой войне красноармейцев Американские СМИ сообщили о страхе ВС США перед ракетами «Кинжал» «Бессмертный полк» прошел по Цитадели Льежа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать590
Мир отреагировал на инаугурацию Путина352
Путин раздал первые указы302
Определены кандидаты в новое правительство122
Путин выдвинул кандидатуру премьера1300
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение