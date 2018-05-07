Глава Эфиопской церкви в середине мая приедет в Россию

Официальный визит патриарх-католикоса Эфиопии в Россию пройдет 15-20 мая по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе предстоятеля РПЦ

По информации ПСТГУ, глава Эфиопской церкви проявляет особый интерес к системе духовного образования Московского патриархата. В программу его пребывания входит посещение ряда высших учебных заведений, в том числе ПСТГУ, Московской духовной академии и Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

"Планируется, что 16 мая глава Эфиопской церкви посетит Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Патриарх познакомится с образовательной и научной деятельностью университета, которому в прошлом году исполнилось 25 лет. Абуна Матфий встретится с руководством и представителями профессорско-преподавательской корпорации ПСТГУ", — сказал собеседник агентства.

Эфиопская церковь — одна из древнейших в мире. Страна официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года Эфиопская церковь была частью Коптской, после чего получила административную независимость и стала сама выбирать своих предстоятелей. Архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Эфиопской церкви в марте 2013 года.