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Глава Эфиопской церкви в середине мая приедет в Россию
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Глава Эфиопской церкви в середине мая приедет в Россию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Эфиопской церкви Абуна Матфий в середине мая посетит Россию и ознакомится с деятельностью высших учебных заведений Русской православной церкви, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
Официальный визит патриарх-католикоса Эфиопии в Россию пройдет 15-20 мая по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.
По информации ПСТГУ, глава Эфиопской церкви проявляет особый интерес к системе духовного образования Московского патриархата. В программу его пребывания входит посещение ряда высших учебных заведений, в том числе ПСТГУ, Московской духовной академии и Общецерковной аспирантуры и докторантуры.
"Планируется, что 16 мая глава Эфиопской церкви посетит Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Патриарх познакомится с образовательной и научной деятельностью университета, которому в прошлом году исполнилось 25 лет. Абуна Матфий встретится с руководством и представителями профессорско-преподавательской корпорации ПСТГУ", — сказал собеседник агентства.
Эфиопская церковь — одна из древнейших в мире. Страна официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года Эфиопская церковь была частью Коптской, после чего получила административную независимость и стала сама выбирать своих предстоятелей. Архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Эфиопской церкви в марте 2013 года.
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