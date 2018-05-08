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Ян Чеботарев: если дом у Трифонова монастыря построен качественно, суд может встать на сторону владельца
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Ян Чеботарев: если дом у Трифонова монастыря построен качественно, суд может встать на сторону владельца 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера администрация города Кирова сообщила, что обратилась в суд с иском о сносе частного дома на улице Водопроводной. Оказалось, что строение возводится без разрешения властей. Глава администрации Илья Шульгин заявил, что дом, расположенный неподалеку от Трифонова монастыря, должен быть снесен, так как «нарушает архитектурный облик города». При этом в мэрии уточнили: такое решение принято, несмотря на просьбы собственника помочь узаконить строительство. Суд, на котором будет решаться судьба дома, отметили в мэрии, состоится 16 мая.
Чуть позже кировские телеграм-каналы сообщили: дом принадлежит депутату областного законодательного собрания, президенту ООО «Движение-Нефтепродукт» Сергею Киселеву. Депутат, комментируя ситуацию газете «Бизнес новости в Кирове», объяснять причины произошедшего не стал, отметив лишь, что ситуация с дальнейшей судьбой дома будет решаться в суде.
Кировский юрист и правозащитник Ян Чеботарев в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что вариантов развития ситуации с незаконно построенным домом может быть множество.
«Предсказать дальнейший ход событий очень сложно. У нас были случаи, когда суд разрешал оставить строения, построенные вопреки всем требованиям, а те, что безопасны для жизни, решал сносить, — говорит Чеботарев. — Если дом возле Трифонова монастыря построен качественно, без нарушений, суд вполне может встать на сторону владельца. Мнение администрации о том, что здание портит внешний облик, для суда не играет особо важной роли — собственник сам решает, какой дом ему строить на участке. При этом важную роль в процессе сыграет скорее не личность владельца дома, а его возможность привлечь к процессу грамотных специалистов».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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