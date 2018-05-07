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Мастер из Шаранги оштрафован на 100 тысяч рублей за нелегалов на производстве
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Мастер из Шаранги оштрафован на 100 тысяч рублей за нелегалов на производстве 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Житель Шаранги оштрафован за использование труда нелегальных мигрантов на производстве. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.
Согласно информации, 49-летний житель Шаранги нанял на производство шестерых граждан Узбекистана в качестве рабочих. Они проживали и работали в здании на территории организации. С рабочими не был заключен трудовой договор. Кроме того, мастер не сообщил в уполномоченный орган в сфере миграции о приеме на работу иностранных граждан. Не был проинформировал о найме рабочих-нелегалов и руководитель производства.
По решению суда, подсудимого оштрафовали на сумму 100 тысяч рублей за организацию незаконного пребывание иностранных граждан в РФ. Штраф необходимо будет выплатить в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.
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