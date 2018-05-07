Мастер из Шаранги оштрафован на 100 тысяч рублей за нелегалов на производстве

Житель Шаранги оштрафован за использование труда нелегальных мигрантов на производстве. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда. Согласно информации, 49-летний житель Шаранги нанял на производство шестерых граждан Узбекистана в качестве рабочих. Они проживали и работали в здании на территории организации. С рабочими не был заключен трудовой договор. Кроме того, мастер не сообщил в уполномоченный орган в сфере миграции о приеме на работу иностранных граждан. Не был проинформировал о найме рабочих-нелегалов и руководитель производства. По решению суда, подсудимого оштрафовали на сумму 100 тысяч рублей за организацию незаконного пребывание иностранных граждан в РФ . Штраф необходимо будет выплатить в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.