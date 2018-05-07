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Французские железнодорожники попытались взять штурмом вокзал в Париже
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Французские железнодорожники попытались взять штурмом вокзал в Париже 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Французские железнодорожники вышли на баррикады в знак протеста против грядущей реформы их отрасли. Как передает телеканал BFMTV, в понедельник они пошли на радикальные меры, попытавшись захватить… парижский вокзал Монпарнас. Следы «железнодорожной революции» впечатляют: разбитые стекла, дымящиеся файеры, перепуганные пассажиры.
В протестную акцию пришлось вмешаться полицейским и даже применить дубинки против митингующих. Это не первая стачка работников Национальной компании французских железных дорог (SNCF), организованной одним из профсоюзов. Первый раз массовая демонстрация состоялась еще 3 апреля. Теперь машинисты, проводники и другие сотрудники отрасли собираются бунтовать каждую неделю по несколько дней подряд — и так до конца июня. Они выступают против упразднения гордого звания железнодорожника, которое влечет за собой и отмену определенных льгот, а также против реформы, которая повысит конкуренцию в этой сфере, а заодно грозит ухудшить социальное положение транспортников. Сегодняшняя акция уже привела к отмене около 40 процентов региональных поездок на электричках. И нельзя сказать, что пассажиры относятся к этому с большим пониманием.
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