В Берлине прошли торжественно-траурные мероприятия по случаю 73-й годовщины освобождения Германии от фашизма

Врио руководителя Представительства Минобороны (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ А. Б. Грибовский выступил с речью, в которой подчеркнул важность ухода за советскими воинскими захоронениями.

5 мая на советских военных захоронениях на Парковом кладбище в районе Марцан (Берлин) и мемориале на Бродауэр-штрассе состоялись торжественно-траурные мероприятия по случаю 73-й годовщины освобождения Германии от фашизма.

В рамках мероприятий были возложены венки к мемориальным стелам. Врио руководителя Представительства Министерства обороны (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ А. Б. Грибовский выступил с речью, в которой подчеркнул важность ухода за советскими воинскими захоронениями как мемориалами, взывающими к миру и неповторению ошибок прошлого.

Мероприятия были проведены по инициативе администрации района Марцан г. Берлина.