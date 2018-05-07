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Путин потребовал ускоренно внедрять цифровые технологии
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Путин потребовал ускоренно внедрять цифровые технологии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым обеспечить ускоренное технологическое развитие страны.
Как говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024», кабинету министров необходимо обеспечить «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа». Еще одна задача — «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами». Документ опубликован на сайте Кремля.
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