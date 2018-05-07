«Ночные волки» почтили память погибших красноармейцев в Праге

ПРАГА , 7 мая — РИА Новости . Прибывшие в понедельник в Прагу участники традиционного мотопробега по ряду европейских стран в честь дня Победы из российского байкерского клуба «Ночные волки» посетили Ольшанское кладбище в центре чешской столицы и возложили цветы к могилам павших в 1945 году при освобождении республики воинов Красной Армии.

При проезде «Ночных волков» по улицам Праги их сопровождал участник чешского мотодвижения, депутат парламента и замглавы Социал-демократической партии Ярослав Фолдына.

"Я традиционно участвую в празднествах в честь Победы над нацизмом. Необходимо хранить память о ней, а также о тех, кто принес свою жизнь в жертву, освобождая в 1945 году нашу страну. Моих родителей в городе Бржецлаве (на востоке республики) освободили воины Красной Армии", — сказал Фолдына РИА Новости.

Более чем за час до прибытия «Ночных волков» на окраине Праги начали собираться встречающие, среди которых был и Фолдына. Однако далеко не всем пришелся по душе приезд российских мотоциклистов. Группа молодых людей с флагами Украины Евросоюза вступила в словесную перепалку со сторонниками «Ночных волков», а когда те приехали на встречу, встретили их свистом и возгласами протеста. Полицейским пришлось словесно урезонить наиболее ретивых антироссийских крикунов.

В то время, когда российские мотоциклисты вместе с чешскими коллегами возлагали цветы к могилам погибших красноармейцев, противники «Ночных волков» совершили на автомобилях несколько объездов вокруг Ольшанского кладбища, размахивая из окон вышеупомянутыми флагами.

Поездку по Чехии члены клуба «Ночные волки» начали в городе Фридек-Мистек на северо-востоке республики, затем побывали в Брно и в ряде селений Южной Моравии. Во всех этих местах россияне вместе с представителями чешской общественности возложили цветы к могилам погибших советских и чехословацких воинов.

Мотопробег «Ночных волков» финиширует 9 мая в Берлине.