Тульская область сосредоточится на задачах в сфере демографии и медицины

"Время сосредоточиться на внутренних задачах [региона]: это образование, медицина, улучшение качества жизни граждан. Демография обязательно: Тульская область — один из самых «возрастных» регионов, для нас это первостепенная задача. [Это] доступность медицины, строительство новых корпусов больниц, перинатальный центр, программы, направленные на выявление ранних стадий заболеваний, — целый комплекс вопросов", — сказал он.