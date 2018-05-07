Тульская область сосредоточится на задачах в сфере демографии и медицины 

ТАСС, 7 мая. Тульская область сконцентрируется на решении внутренних задач региона в области демографической политики и здравоохранения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор региона Алексей Дюмин.
"Время сосредоточиться на внутренних задачах [региона]: это образование, медицина, улучшение качества жизни граждан. Демография обязательно: Тульская область — один из самых «возрастных» регионов, для нас это первостепенная задача. [Это] доступность медицины, строительство новых корпусов больниц, перинатальный центр, программы, направленные на выявление ранних стадий заболеваний, — целый комплекс вопросов", — сказал он.
На церемонии вступления в должность глава государства Владимир Путин подчеркнул, что в центре политики России находится решение внутренних задач развития страны, важнейшая из которых — обеспечение благополучия, безопасности и здоровья человека.