В Ялте закроют на ремонт два пешеходных моста

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . В ближайшие дни в Ялте из-за проведения ремонтных работ закроют сквозной проход по пешеходным мостикам на пересечении улиц Пушкинской и Архивной, а также улицы Ломоносова с Пионерским парком. Об этом пресс-служба администрации Ялты.

В ведомстве сообщили, что постановление «О перекрытии сквозного прохода по мостовым сооружениям между ул. Ломоносова и Пионерским парком, ул. Пушкинской и ул. Архивной в городе Ялта Республики Крым» подписал первый заместитель главы ялтинской администрации, временно исполняющий обязанности главы городской администрации Алексей Челпанов.

"Эти мостики были построены предположительно в 1960-1970-х годах, и с тех пор работы по их укреплению и капитальному ремонту не проводились. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мост по улице Пушкинская — улица Архивная может обрушиться в любой момент. Объем и стоимость работ по капитальному ремонту этих объектов будут определены после заключения экспертизы", — пояснил начальник Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Сейран Меметов.

Чиновник добавил, что работы на мостовом сооружении на пересечении улицы Ломоносова и Пионерского парка предположительно завершатся до конца 2018 года.