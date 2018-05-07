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Минкомсвязи выступает за наделение «Почты России» функцией единого оператора доставки пенсий
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Минкомсвязи выступает за наделение «Почты России» функцией единого оператора доставки пенсий 

Rambler News Service 2 часа назад
Минкомсвязи выступает за наделение «Почты России» функцией единого оператора доставки пенсий, сообщил на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям исполняющий обязанности министра Николай Никифоров.
«Мы поддерживаем идею закрепления функции доставки пенсий, пособий и иных социальных выплат за «Почтой России» как единым оператором. Мы считаем, что это правильно и даже не с точки зрения передачи каких-то коммерческих функций и возможностей почте заработать дополнительную копеечку. Это важно и во многих других аспектах, в том числе вопросах безопасности, потому что это и нападения на почтальонов, и нападения на сотрудников. Это слабо контролируемый сегмент обращения крупных наличных средств. Естественно, это вызывает серьезные вопросы правоохранительных органов. Вполне возможно, что при рассмотрении другого законопроекта — о почтовой связи — мы там предусмотрит какую-то взаимную увязку с решениями по доставке почты», — сказал Никифоров.
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