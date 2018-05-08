Более 2 тыс. волонтеров будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в Москве

Более 2 тыс. добровольцев будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в столице. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина.

«На наших шествиях работает большое количество волонтеров — часть из них не регистрируются, а просто приходят и помогают. Это тысячи людей. В прошлом году было 2,5 тыс. добровольцев, которые сопровождали шествие «Бессмертного полка» в Москве . В этом году тоже точно будет более 2 тыс.», — сказала Е. Калгина.

По ее словам, волонтеры указывают участникам акции маршрут, встречают ветеранов и при необходимости провожают людей с жалобами на самочувствие до бригад «скорой помощи». При этом Е. Калгина отметила, что количество участников шествия в столице может превысить 1 млн человек.