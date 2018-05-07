США защитят дипломы об образовании блокчейном

Блокчейн-стартап Learning Machine вместе с Технологическим институтом штата Массачусетс (Massachusetts Institute of Technology, MIT), привлек $3 миллиона на разработку перевода дипломов о высшем образовании на блокчейн.

Начальный раунд финансирования проводился венчурным фондом PTB Ventures при участии американского частного фонда Omidyar Network («Сеть Омидьяра») и венчурного фонда Learn Capital, инвестирующего в образование и технологии. Это произошло спустя несколько месяцев с того момента, как MIT объявил о своем сотрудничестве с Learning Machine по вопросу введения системы цифровых дипломов, которая базируется на децентрализованной платформе Blockcerts — открытом стандарте для создания цифровых академических сертификатов.

Прошлой осенью другая группа академических учреждений и организаций запустила свой собственный пилотный проект на базе Blockcerts. В их число вошли Университет Мельбурна (University of Melbourne) и правительство Мальты . По словам Натальи Смоленски, вице-президента по бизнес-развитию стартапа Learning Machine, данный программный продукт может быть использован в качестве связующего звена между академической сертификацией и блокчейном — будь то биткоин или эфириум. Цель — избежать фальсификации дипломов об образовании, ученых степенях и т.д.

Задумка стартапа — позволить клиентам использовать любой блокчейн на свое усмотрение, поскольку кто-то может предпочесть публичный, а кто-то — приватный. Никаких предписаний по этому поводу предлагаться не будет.

Кроме того, госпожа Смоленски считает, что в скором будущем образовательные учреждения станут в гораздо большем объеме применять различные технологические новшества, и надеется, что деятельность ее компании внесет свой вклад в это развитие.

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текст: Марина Шматкова, фото: Pexels