Ремонт фонтана на улице Карла Маркса в Курске не планируется

Объект напротив Мемориала не работает много лет и в ближайшее время вряд ли что-то изменится

В редакцию «КИ» обратился житель улицы Никитской. Виктор Чулюбеев несколько лет назад переехал с Дальнего Востока. По его словам, заброшенных фонтанов в центре Хабаровска нет, поэтому Курск его сильно удивил.

— Я звонил в комитет ЖКХ, меня направили в комитет экологии, там тоже сказали, что не знают, у кого на балансе этот фонтан. Кроме того, на площади находится сквер. С одной стороны сотрудники вуза его убирают, а с другой — нет. Говорят, что это территория города. Там мусор, сломанная скамейка, заросли кустарника, машины паркуются прямо в сквере. А ведь это лицо города, напротив Мемориал, — возмущается Виктор Александрович.

Напомним, ещё в 2008 году городской комитет архитектуры поручил РГСУ, который располагался в высотке на Карла Маркса , провести реконструкцию фонтана, но работы так и не были выполнены.

Сейчас здание находится в ведении Курского государственного университета. Там «КИ» пояснили, что за содержание фонтана они ответственности не несут. В городском комитете архитектуры отметили, что земельный участок закреплён за зданием вуза, и выразили надежду, что учебное заведение всё-таки приведёт территорию в порядок.

В общем, в ближайшем будущем вряд ли стоит надеяться на решение проблемы.