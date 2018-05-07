Во дворе дома на 5-й Кожуховской улице отремонтировали бордюрный камень

Работы по восстановлению бордюрного камня были проведены во дворе дома № 9 по 5-й Кожуховской улице. Ранее с просьбой о выполнении работ на портал «Наш город» обратился житель Южнопортового района.

В установленный срок на портале появился официальный ответ за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина

«Сообщаем Вам, что по указанному адресу выполнены работы по восстановлению бордюрного камня. Замечание устранено», — говорится в ответе.

Напомним, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (ео)