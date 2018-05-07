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Во дворе дома на 5-й Кожуховской улице отремонтировали бордюрный камень
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Во дворе дома на 5-й Кожуховской улице отремонтировали бордюрный камень 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Работы по восстановлению бордюрного камня были проведены во дворе дома № 9 по 5-й Кожуховской улице. Ранее с просьбой о выполнении работ на портал «Наш город» обратился житель Южнопортового района.
В установленный срок на портале появился официальный ответ за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Сообщаем Вам, что по указанному адресу выполнены работы по восстановлению бордюрного камня. Замечание устранено», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективного взаимодействия между москвичами и органами исполнительной власти. Оставить там обращение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. (ео)
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