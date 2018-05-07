Омский ФРП поможет малому бизнесу развивать импортозамещающие производства

"Региональный ФРП будет реализовывать две программы поддержки промышленности — «Проекты развития» и «Комплектующие». Капитал фонда в 2018 году составит 260 млн рублей, из которых 80 млн рублей будет выделено из бюджета Омской области", — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что обе программы направлены на развитие импортозамещающих технологий. Программа «Проекты развития» призвана развивать передовые технологий и производство конечных продуктов, а программа «Комплектующие» направлена на стимулирование производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции других предприятий. Общая стоимость проекта должна быть не менее 40 млн рублей.

Как уточнил ТАСС министр экономики Омской области Расим Галямов, для «Проектов развития» размер займа не может превышать 50% от стоимости рпоекта, а процентная ставка в первые три года составит 3%. Для программы «Комплектующие» займ будет не более 70%, а процентная ставка — 1%. В оставшиеся два года (займ предоставляется на 5 лет) ставка в обеих программах вырастет до 5%. «Для программы „Комплектующие“ более выгодные условия, так как эти проекты намного сложнее и рискованнее, они предполагают производство не имеющих аналогов или производящихся в недостаточном количестве комплектующих», — отметил министр.

Он рассказал, что заинтересованность в получении льготных займов уже высказали около 10 омских компаний. «Фонд уже фактически осуществляет свою деятельность, осталось провести ряд процедур для получения финансирования, после чего будет выдан первый займ. С сегодняшнего дня мы официально принимаем заявки», — сообщил Галямов. Он добавил, что процедура оценки заемщика может оказаться длительной, так как к ней привлекается федеральный ФРП, и ее нужно начинать уже сейчас.

Ранее руководитель департамента промышленности и инновационных технологий регионального Министерства промышленности Светлана Артюшина рассказала ТАСС, что омский ФРП будет специализироваться на проектах малого и среднего бизнеса. По ее словам, проекты крупных компаний будет рассматривать федеральный ФРП, а более мелкие проекты будет обрабатывать региональный фонд.