Участники WorldSkills Russia пройдут стажировку в компании Samsung в Южной Корее

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Российские студенты, участники движения WorldSkills пройдут стажировку в научном центре Samsung Skills в южнокорейском Сувоне. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.

"С 12 по 13 мая эксперты из Кореи проведут конкурсный отбор по компетенциям «Инженерный дизайн CAD» и «Изготовление изделий из полимерных материалов» среди участников расширенного состава национальной сборной WorldSkills Russia — студентов колледжей и вузов от 16 до 22 лет", — сообщили в пресс-службе.

Конкурсантов, которые отправятся на стажировку в научный центр Samsung Skills на полтора года, определят в Москве. Отбор кандидатов по компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» пройдет в формате соревнований на базе Академии DMG MORI, а мастерство участников сборной по компетенции «Инженерный дизайн CAD» эксперты и тренеры из Южной Кореи будут оценивать в Колледже предпринимательства №11.

Имена тех, кто отправится на стажировку в Сувон, станут известны после финального собеседования представителей Samsung Skills с самыми успешными участниками двухдневных соревнований.

Стажировка в научном центре Samsung Skills стартует в июне. Она проводится по корейской системе подготовки для развития профессиональных навыков и подготовки к соревнованиям на чемпионате мира, отметили в пресс-службе.

Нагрузки и результаты

"Ребятам предстоит колоссальная нагрузка — ежедневные занятия по 12 часов в незнакомой обстановке в чужой стране. Однако это, прежде всего, уникальный шанс перенять лучшие практики у специалистов в одной из самых продвинутых стран мира в сфере высоких технологий", — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов

"Стажировка значительно повысит шансы наших ребят на успех на чемпионате мира в Казани и будет способствовать тиражированию передовых практик среди нового поколения ребят, которые выбрали рабочие профессии", — сказал он.

Традиция обучения российских конкурсантов в научном центре Samsung Skills началась в 2016 году при подготовке сборной к чемпионату мира WorldSkills Abu Dhabi 2017. Тогда в конкурентной борьбе за стажировку в Республике Корея победили казанские студенты Павел Фадеев , Андрей Дюбанов и Альберт Минеев.