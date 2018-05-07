В подмосковной Дубне полицейские провели конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Сотрудники полиции по г.о. Дубна совместно с представителями Общественного совета при ОМВД провели выставку детского творчества в рамках ежегодного всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа», приуроченную к 300-летию полиции.

Основной целью конкурса является формирование интереса к службе в полиции, повышение престижа образа сотрудника органов внутренних дел , а также воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к полицейским.

В конкурсе приняли участие дети сотрудников полиции и ученики городских школ в возрасте от 6 до 14 лет. Дети выражали свое видение службы в полиции рисунками и поделками, используя различные материалы.