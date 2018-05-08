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«Добавим опыт Европы»: настроение челябинцам поднимут, высадив в городе яркие цветы
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«Добавим опыт Европы»: настроение челябинцам поднимут, высадив в городе яркие цветы 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Для создания праздничного настроения у челябинцев в центре города высадят красные, серые и жёлтые цветы. Озеленение началось 8 мая и продлится до конца июня. Второй год подряд этой работой будут заниматься цветоводы из Екатеринбурга.
— Накануне 9 Мая мы высадим 12 тысяч цветов на бульваре Славы. Это экстремальная посадка, потому что погода ещё холодная. Но для праздника ничего не жалко. Цветы придётся укрыть, — рассказала 74.ru директор компании-подрядчика Людмила Шутова. — Бульвар Славы будет украшен шалфеем, цинерарией и бархатцами, которые в сочетании напоминают георгиевскую ленту. Красный цвет на этих клумбах — символ Победы.
Директора компании-подрядчика приятно удивили клумбы, которые придумали челябинцы
Всего в центре Челябинска высадят 520 тысяч цветов: бегонию, цинерарию, шалфей, бархатцы, георгины, колеус. Большинство клумб оформят в виде ковра.
Накануне 9 Мая на бульваре Славы высадят 12 тысяч цветов
— Мы всё делаем по готовому проекту. Дизайн нам предоставила администрация Центрального района. Я много лет занимаюсь цветочным оформлением не только в Челябинске, но и в Екатеринбурге, но такие красивые цветники вижу впервые. Ваши специалисты всё очень грамотно составили и просчитали. Почти все клумбы получились концептуальные. Цветы будем высаживать красные, розовые, серые, жёлтые, оранжевые. Они яркие, создают праздничное настроение. Помимо эстетической функции у них ещё есть и экологический эффект. Саженцы будут располагаться у газонов, где концентрированный агрессивный воздух.
Яркие цветы должны создать у горожан праздничное настроение
Компания-подрядчик сама выращивает рассаду и 90 процентов цветов привезёт в Челябинск из Екатеринбурга.
Впервые в Челябинске высадят бархатцы с крупными цветами
— Уральский регион — зона сурового земледелия, поэтому будем использовать только проверенные технологии, которые с годами себя зарекомендовали, — объясняет Людмила Шутова. — Новомодные европейские тенденции мы, конечно, тоже используем, но очень осторожно, потому что европейский климат и уральский климат кардинально отличаются. В основном мы просто вносим зарубежные элементы ландшафтного декорирования цветников — используем в оформлении мраморную крошку, малые архитектурные формы, вазоны, подвесные кашпо.
На оформление клумб и вазонов потратят 10 миллионов рублей. В этом году будет 35 больших клумб площадью 9,2 тысячи квадратных метров. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом году. Цветники восстановят на пересечении улиц Труда и Свердловского проспекта, посадят цветы в сквере на Тополиной аллее (от Университетской набережной до Братьев Кашириных), появится пара клумб у арт-объекта «Трактор» на Университетской набережной и на пересечении улиц Академика Королёва и Братьев Кашириных. Сумма этого контракта — 9,9 миллиона рублей.
Помимо этого потратят 319 тысяч рублей на оформление вазонов на улицах Лесопарковой, Труда, на Тополиной аллее. Там высадят почти 8,5 тысячи цветов.
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