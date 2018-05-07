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В Курской области байкеры выстроили из мотоциклов цифру 300 в честь памятной даты российской полиции
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В Курской области байкеры выстроили из мотоциклов цифру 300 в честь памятной даты российской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 28 минут назад
В Железногорске прошла акция «Мотоциклисты за безопасность на дорогах!», организованная сотрудниками полиции совместно с мотоклубом «Мустанги». Мероприятие приурочено празднованию 300-летия со дня образования российской полиции. Его главная цель — патриотическое воспитание молодежи и профилактика безопасности дорожного движения на мототранспорте.
Любителей мотоциклов и скутеров, желающих принять участие в байкер-шоу, было достаточно. Акция началось с мотопробега по центральным улицам города, затем продолжилась на площади около КЦ «Русь».
Праздник открыли профессиональные байкеры, выстроив из своих «железных коней» символичную для правоохранителей цифру 300.
Затем любители мототранспорта демонстрировали гостям различные способы вождения и зрелищные трюки. Мотоциклисты состязались в маневрировании «змейкой», «восьмеркой», самой медленной езде, а также определили самый громкий выхлоп, выбрали лучшего метателя покрышек и повелителя резьбы.
Призеры соревнований получили заслуженные награды. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, подарило всем массу положительных эмоций. Любой желающий мог сфотографироваться на память с «мустангами» и их двухколесным транспортом.
Организаторы мероприятия выразили надежду на то, что диалог между полицейскими и байкерами приобрел постоянную основу.
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