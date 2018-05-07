Ростех представил разработки для газификации Ирана

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Ростех , представила на ежегодной выставке IRAN OIL SHOW 2018 новейшие газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и газотурбинные энергетические агрегаты (ГТА). Выставка проходит с 6 по 9 мая в Тегеране

Установки ГПА-16, ГПА-25 и ГТА-25 разработаны на базе высокоэффективных российских авиационных двигателей и могут быть использованы при реализации масштабных проектов газификации. Предлагаемые газотурбинные установки мощностью 16-25 МВт отвечают всем современным требованиям и выгодно отличаются от конкурентов по соотношению «цена-качество». Их преимуществом является также гибкая модель технического сопровождения в процессе эксплуатации.

«Иранская энергетика нуждается в наличии надежных газоперекачивающих агрегатов средней мощности. Наши партнеры в регионе хорошо знакомы с продукцией Ростеха, интерес к этому оборудованию проявляют как государственные, так и частные компании. Мы не только предлагаем наши разработки, но и готовы обсуждать проекты локализации производства», — заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов

Наши партнеры в регионе хорошо знакомы с продукцией Ростеха, интерес к этому оборудованию проявляют как государственные, так и частные компании. Виктор Кладов, директор по международному сотрудничеству Ростеха

ГПА-16 — автоматизированный газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного исполнения номинальной мощностью 16 МВт. Агрегат изготовлен в максимальной заводской готовности и с минимальным количеством отгрузочных мест. Такое исполнение снижает расходы на транспортировку и монтаж. ГПА-16 превосходит аналоги в части эксплуатации и обслуживания в суровых климатических условиях.

ГПА-25, предназначенный для компрессорных станций магистральных газопроводов, имеет высокие технические показатели. В качестве привода центробежного компрессора в нем используются высокоэффективные двигатели ПС-90ГП-25, созданные с применением авиационных технологий. Агрегаты ГПА-25 планируется применять при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири».

ГТА-25 — автоматизированный газотурбинный энергетический агрегат блочно-контейнерного либо ангарного исполнения номинальной мощностью 25 МВт. Он может эксплуатироваться при одиночной работе или в комплексе, в том числе, с турбогенераторами разных серий, обеспечивая параллельную работу в рамках единой системы.