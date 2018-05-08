ОДК готова локализовать в Иране производство газоперекачивающего оборудования 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», готова локализовать в Иране производство газоперекачивающих агрегатов (ГПА), говорится в сообщении «Ростеха».
«Иранская энергетика нуждается в наличии надежных газоперекачивающих агрегатов средней мощности. Наши партнеры в регионе хорошо знакомы с продукцией Ростеха, интерес к этому оборудованию проявляют как государственные, так и частные компании. Мы не только предлагаем наши разработки, но и готовы обсуждать проекты локализации производства», — заявил директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Как поясняет компания, речь может идти об агрегатах ГПА-16 и ГПА-25, которые могут быть использованы при реализации масштабных проектов газификации.
Оборудование было представлено на ежегодной выставке Iran Oil Show 2018 в Тегеране.