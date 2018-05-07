Цена на нефть марки Brent превысила $75 за баррель

Цена эталонного сорта нефти марки Brent на биржах в Нью-Йорке и Лондоне 7 мая превысила $75 за баррель. «Нефтяная корзина» ОПЕК также установила рекорд стоимости и подорожала до $70,66. При этом не все страны картеля разделяют оптимизм участников рынка — Иран назвал текущий рост цен искусственным. Аналитики прогнозируют сохранение позитивной динамики и не исключают подорожание барреля до $80. Как ценовые рекорды на углеводороды могут отразиться на соглашении ОПЕК+ и на глобальной энергетической площадке в целом — в материале RT.

На торгах в понедельник, 7 мая, цена эталонного сорта нефти Brent перевалила за $75 за баррель. Так, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на углеводороды этой марки с поставкой в августе в течение дня достигали уровня $75,60.

Максимальные показатели торговой сессии в понедельник были зафиксированы на нью-йоркской товарной бирже NYMEX. Стоимость июльских фьючерсов на Brent поднималась до $75,88 за баррель. Цена контрактов с поставкой в августе составляла $75,50 за баррель.

На этом фоне стоимость «нефтяной корзины» ОПЕК (средняя цена основных сортов нефти, которые производятся в странах организации) обновила трёхлетний максимум и достигла $70,66.

«Рост котировок продолжается на протяжении довольно длительного времени, и, на мой взгляд, это нормальный отскок после падения в 2014—2015 годах. Сейчас котировки подогревает политическая напряжённость на Ближнем Востоке. Однако пока катастрофических цен на нефть мы не наблюдаем», — прокомментировал RT ситуацию с ценами на энергоносители управляющий директор Cresco Finance Андрей Сырчин.

Позитивная мировая конъюнктура сказалась и на российской марке экспортного сорта Urals. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (SPIMEX), цена июньских фьючерсов на Urals на открытии торгов в понедельник выросла на 2,1% — до $72,06.

«Стоимость российской нефти исторически определяется как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом. Скидка рынку предоставляется из-за свойств Urals — российская нефть тяжелее, плотнее и содержит больше серы. Но существующий дисконт покрывает разницу в переработке, поэтому можно сказать, что Urals довольно востребован, у этой марки нефти есть постоянные потребители», — отметил Андрей Сырчин.

Не раскачать лодку

Представители ОПЕК и стран, не входящих в картель, неоднократно заявляли, что соглашение о сокращении добычи послужило стабилизации рынка нефти. Однако высокие цены на сырьё устраивают не всех участников рынка.

В частности, противником роста выступил Иран. Как сообщает ТАСС, министр нефти республики Бижан Намдар Зангане объяснил причины взлёта котировок искусственно созданной напряжённостью, а не фундаментальными рыночными факторами.

Примечательно, что одним из факторов «подогрева» рынка являются опасения участников относительно конфронтации между Ираном и США . 12 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен будет подписать документ о продлении заморозки части иранских санкций. Отказ от подписания этого документа будет де-факто означать выход США из сделки по ядерной программе.

Однако многие игроки рынка по-прежнему заинтересованы в дальнейшем повышении цен на нефть, уточнил в разговоре с RT генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев . В частности, Саудовская Аравия настроена на привлечение средств для проведения экономических реформ и роста дохода от ожидаемого IPO Saudi Aramco.

По данным Reuters, добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле выросла на 0,4%, составив 9,94 млн баррелей в сутки, а экспорт нефти в мае увеличится до 7 млн баррелей в сутки.

Ливии, Нигерии и Как отметил Рустам Танкаев, в наращивании добычи и экспорта по текущим нефтяным котировкам заинтересованы все участников соглашения ОПЕК+. Особенно выгодным такое решение может быть для «малых стран» — Венесуэлы Анголы . Однако, по информации Reuters , наибольшее падение добычи произошло именно в этих государствах, а также в Эквадоре и Катаре.

«В мире осталось не так много дешёвой нефти — низкая себестоимость добычи сохраняется в России , Саудовской Аравии и Иране. Все финансисты и нефтяники видят, что большая часть мировых залежей относится к категории трудноизвлекаемых запасов. Если не будет инвестиций в геологоразведку и переработку, мы можем увидеть проблемы с добычей во многих странах — поэтому страны ОПЕК и ОПЕК+ не заинтересованы в том, чтобы «раскачивать лодку», — пояснил Андрей Сырчин.

Без шоков

Согласно апрельским данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок нефти остаётся дефицитным. При этом сокращаются накопленные запасы нефти в странах — участниках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценке ОПЕК, запасы нефти в ОЭСР в апреле составили 2,83 млрд баррелей, что немного выше среднего уровня за пять лет.

При этом во второй половине 2018 года ожидается ускорение роста мирового потребления нефти — в основном, за счёт Китая , Индии и развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В связи с этим аналитики не исключают пересмотру существующих квот на сокращение добычи и дальнейшее продление соглашения ОПЕК+ в 2019 году.

«Обсуждение идеи о продлении соглашения уже идёт — в частности, предлагалось расширить состав участников или даже создать новую организацию для сделки. Консолидируются и потребители, например, Индия заявила, что хочет создать альянс с основными импортёрами, такими как Китай, Южная Корея Япония . Ключевые решения по этому вопросу, вероятно, будут приняты в конце июня», — подчеркнул Рустам Танкаев.

По прогнозу Андрея Сырчина, в перспективе цены на нефть продолжат постепенный рост до $80 за баррель, если не будет внешнеполитических шоков. «Однако если политика Дональда Трампа в отношении Ирана будет агрессивной, то возможна резкая ценовая коррекция на 5—7%. Потолок, который мы можем увидеть в этом году — это $85 долларов за баррель», — заключил эксперт.