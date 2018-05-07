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Депутаты просят Россельхознадзор срочно проверить свалку в Малом Карлино
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Депутаты просят Россельхознадзор срочно проверить свалку в Малом Карлино 

Ivyborg.ru 32 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
Депутат Виллозского посления в Ломоносовском районе Ленобласти просит Россельхознадзор в срочном порядке проверить факт незаконного сжигания медицинских отходов на землях у Малого Карлино.
Как пишет 47news, соответствующее обращение за подписью депутата Ольги Медведевой отправлено в Россельхознадзор 7 мая. В нем она просит ведомство проверить факт сжигания медицинских отходов и пластика у Малого Карлино. По словам Медведевой, она неоднократно получала жалобы от местных жителей на сжигание опасных отходов по ночам в непосредственной близости от сельскохозяйственных земель и участков.
По словам депутата, такое же обращение будет отправлено ею в областной Госэконадзор. Администрация поселения сейчас готовит жалобу в прокуратуру.
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