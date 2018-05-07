Концепции развития общественных пространств представят в мэрии Нижнего Новгорода 8 мая

8 мая мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову представят концепции развития общественных пространств, основанные на мнении горожан. Проекты разработал Институт развития городской среды Нижегородской области по итогам рейтингового голосования нижегородцев в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В концепциях учли пожелания жителей, высказанные во время серии общественных обсуждений в районах города. Мнения по каждому проекту собирали и на сайте Института.

Автономная некоммерческая организация «Институт развития городской среды Нижегородской области» создана в Нижнем Новгороде, чтобы проводить исследования и разработку программ развития общественных территорий, следить за соблюдением профессиональных стандартов современной архитектуры и градостроительства на стадии воплощения проектных решений и сопровождать их информационно.