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Концепции развития общественных пространств Нижнего представят мэру Панову
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Концепции развития общественных пространств Нижнего представят мэру Панову 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Институт развития городской среды Нижегородской области готов представить мэру Владимиру Панову проекты развития общественных пространств в городе, созданные с учетом мнения нижегородцев. Их презентация состоится 8 мая.
Как сообщалось ранее, проекты разработаны по итогам рейтингового голосования нижегородцев в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Свои пожелания горожане могли озвучить во время серии общественных обсуждений, которые прошли в районах города. Мнения по каждому проекту собирали и на сайте Института.
«Сотрудники Института будут всесторонне помогать нам в благоустройстве города. Нижний Новгород должен меняться в соответствии с самыми современными трендами и так, как этого хотят горожане», — заявлялВладимир Панов.
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