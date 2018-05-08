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Благоустройство общественных пространств в Нижнем Новгороде начнется в июне
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Благоустройство общественных пространств в Нижнем Новгороде начнется в июне 

АиФ Нижний Новгород 54 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Об этом заявил мэр Владимир Панов по итогам презентации концепций развития городских парков и скверов, которая состоялась в мэрии 8 мая.
Напомним, проекты разработали архитекторы Института развития городской среды, руководствуясь выбором жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». После серии общественных обсуждений в районах города специалисты доработали первоначальные концепции с учетом пожеланий нижегородцев.
По словам руководителя Института развития городской среды Дарьи Шориной, в семи районах города уже провели по два открытых общественных обсуждения, на Автозаводе второе еще предстоит. О его дате сообщат дополнительно, после согласования с администрацией района.
Одной из главных задач при разработке проектов архитекторы назвали гармоничное соединение истории и современности.
«Мы на каждой встрече спрашивали: какие смыслы связаны с общественным пространством у местных жителей, у тех, кто там проводит свое время. Чаще всего люди говорили об истории места, о связанных с ним значимых событиях. Также часто упоминали, наоборот, современные функции сквера или парка — например, как излюбленного места встречи. И мы думали, как эти два подхода объединить», — пояснила Дарья Шорина.
Мэр Владимир Панов заявил, что сейчас «идет подготовка проектной документации, а 15 мая должны начаться торги по выбору подрядчиков». По его словам, контролировать работу подрядчиков будут тоже совместно с нижегородцами. Проекты «Антиснег» и «Антияма», как отметил мэр, показали эффективность такого сотрудничества.
«А в 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды» начнем благоустраивать следующие объекты из выбранной горожанами в каждом районе пятерки. По некоторым — особенно крупным — объектам, например, по парку Дубки, начнется второй этап благоустройства. В целом программа продлится до 2021 года», — пояснил Владимир Панов.
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