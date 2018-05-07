Восемь незаконных летних кафе демонтировали на северо-западе столицы

Восемь незаконных строений выявила на северо-западе столицы госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Надзорный орган добился демонтажа конструкций через Арбитражный суд.

"Незаконные строения, которые замаскировались под видом летних кафе у ресторана на улице Авиационная во владении 17, демонтированы по решению суда", — цитирует ведомство Агентство «Москва» . Отмечается, что ранее госинспекция установила нелегальное возведение восьми капитальных строений общей площадью 78,75 квадратных метров.

Все строения внесли в адресный перечень объектов подлежащих демонтажу. Владелец построек не согласился с решением ведомства и обратился в Арбитражный суд, который поддержал позицию инспекции.

Работы по демонтажу конструкций завершены.

Новые требования к летним кафе были приняты в столице в марте 2015 года. Владельцам заведений запретили возводить капитальные постройки, которые невозможно демонтировать после окончания сезона. Ранее под видом летних площадок у ресторанов иногда появлялись дополнительные полноценные помещения.