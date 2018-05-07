В Западном Дегунине к лету высадят 100 кустов кизильника

На четырех улицах района Западное Дегунино этой весной высадят 100 кустов кизильника. Адреса для высадки выбрали жители района в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.

— Так, 20 кустов появятся на Ангарской улице у дома 18. Также 20 кустов высадят на улице Ивана Сусанина у дома 2, корпус 1, еще 45 появятся на Коровинском шоссе у дома 13, корпус 1. Кроме того, озеленение ждет улицу Маршала Федоренко, дом 8, корпус 2: здесь высадят 15 кустов, — сообщили в пресс-службе префектуры САО.

Посадки будут проходить под контролем специалистов. (ео)