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В Западном Дегунине к лету высадят 100 кустов кизильника
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В Западном Дегунине к лету высадят 100 кустов кизильника 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На четырех улицах района Западное Дегунино этой весной высадят 100 кустов кизильника. Адреса для высадки выбрали жители района в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.
— Так, 20 кустов появятся на Ангарской улице у дома 18. Также 20 кустов высадят на улице Ивана Сусанина у дома 2, корпус 1, еще 45 появятся на Коровинском шоссе у дома 13, корпус 1. Кроме того, озеленение ждет улицу Маршала Федоренко, дом 8, корпус 2: здесь высадят 15 кустов, — сообщили в пресс-службе префектуры САО.
Посадки будут проходить под контролем специалистов. (ео)
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