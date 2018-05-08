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Выездная сессия в рамках ПМЭФ пройдёт в Калмыкии 15 мая
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Выездная сессия в рамках ПМЭФ пройдёт в Калмыкии 15 мая 

RT на русском 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Выездная сессия в рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт в Калмыкии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-центр ПМЭФ-2018.
Мероприятие состоится 15 мая в Элисте. Оно получило название «Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор».
Среди главных тем — развитие производств с помощью высоких технологий, создание дополнительных рабочих мест, улучшение инфраструктуры для повышения конкурентоспособности региона.
Также планируется уделить внимание мерам, которые государство оказывает для поддержки бизнеса.
Ранее Newinform сообщало, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.
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