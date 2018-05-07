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В рамках ПМЭФ пройдёт сессия «Вторая жизнь банковских активов»
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В рамках ПМЭФ пройдёт сессия «Вторая жизнь банковских активов» 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В рамках Петербургского международного экономического форума пройдёт специальная сессия «Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».
Планируется обсудить новую концепцию по продаже имущества ликвидируемых банков в кратчайшие сроки и последующему возвращению активов в отечественную экономику.
Также гости узнают о значимости предлагаемых мер для максимального удовлетворения требований кредиторов банков.
ПМЭФ будет проходить 24-26 мая.
Ранее Newinform сообщало, что бизнес-диалог «Россия — Африка» станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума в 2018 году.
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