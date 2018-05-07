Участники ПМЭФ обсудят «Вторую жизнь банковских активов»

Новый подход к реализации имущества ликвидируемых кредитных и финансовых организаций в России будет представлен во время работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‐2018). Об этом сообщили пресс-службе Фонда «Росконгресс».

Специальная сессия пройдет под названием «Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования». Эксперты и страховщики расскажут о новой концепции по продаже имущества ликвидируемых банков в кратчайшие сроки и последующему возвращению активов в российскую экономику.

Гостям расскажут о значимости предлагаемых мер для максимального удовлетворения требований кредиторов банков. Все это в целом стабилизирует финансовую систему и позволит вкладчикам сохранить доверие к банкам.

АСВ и Фонд «Росконгресс» планируют сотрудничать в ходе ключевых международных событий, а также подписать соответствующее соглашение. Форум ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая включительно.