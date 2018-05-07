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Участники ПМЭФ обсудят «Вторую жизнь банковских активов»
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Участники ПМЭФ обсудят «Вторую жизнь банковских активов» 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Новый подход к реализации имущества ликвидируемых кредитных и финансовых организаций в России будет представлен во время работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ‐2018). Об этом сообщили пресс-службе Фонда «Росконгресс».
Специальная сессия пройдет под названием «Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования». Эксперты и страховщики расскажут о новой концепции по продаже имущества ликвидируемых банков в кратчайшие сроки и последующему возвращению активов в российскую экономику.
Гостям расскажут о значимости предлагаемых мер для максимального удовлетворения требований кредиторов банков. Все это в целом стабилизирует финансовую систему и позволит вкладчикам сохранить доверие к банкам.
АСВ и Фонд «Росконгресс» планируют сотрудничать в ходе ключевых международных событий, а также подписать соответствующее соглашение. Форум ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая включительно.
Ранее стало известно, что американский посол Джон Хантсман приедет на ПМЭФ-2018. Дипломат планирует поднять вопрос о двустороннем сотрудничестве между Россией и США.
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