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Школьники из Некрасовки попробовали себя в роли жюри видеоконкурса
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Школьники из Некрасовки попробовали себя в роли жюри видеоконкурса 

Управа района Некрасовка 34 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Юные корреспонденты школьного пресс-центра ГБОУ «Школы № 2048» района Некрасовка попробовали себя в роли жюри видеоконкурса. В конце апреля ребята побывали на предпоказе номинантов II Московского городского фестиваля детского и юношеского видеотворчества «CinemOn».
Начинающим журналистам предоставили право оценить тех, кто вышел в финал фестиваля. Своими впечатлениями поделилась одна из участниц делегации школы 2048.
— Самое главное, что мы сделали какие-то выводы для себя! И в будущем, выставляя свои видеоролики и презентации на конкурсы, мы уже будем на что-то ориентироваться, в том числе на то, что увидели на предпоказе!, — отметила ученица. (нд)
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