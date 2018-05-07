Школьники из Некрасовки попробовали себя в роли жюри видеоконкурса

Юные корреспонденты школьного пресс-центра ГБОУ «Школы № 2048» района Некрасовка попробовали себя в роли жюри видеоконкурса. В конце апреля ребята побывали на предпоказе номинантов II Московского городского фестиваля детского и юношеского видеотворчества «CinemOn».

Начинающим журналистам предоставили право оценить тех, кто вышел в финал фестиваля. Своими впечатлениями поделилась одна из участниц делегации школы 2048.

— Самое главное, что мы сделали какие-то выводы для себя! И в будущем, выставляя свои видеоролики и презентации на конкурсы, мы уже будем на что-то ориентироваться, в том числе на то, что увидели на предпоказе!, — отметила ученица. (нд)