В Орле установили новые остановки, украшенные ковкой

На пяти остановках установлены новые павильоны, которые украшены коваными элементами, сообщает пресс-служба администрации Орла.

Они появились на 1-й Посадской (у администрации Заводского района), 8-го Марта (рядом с магазином «Пятерочка»), на улице Московской (рядом с поликлиникой №1) и на площади Карла Маркса. В ближайшее время таким образом будут благоустроены еще несколько остановок.

Отметим, в последний раз массово заменялись остановки в преддверии 450-летия города. Лаконичные, сдержанные по оформлению павильоны установили по центральным улицам. Всего их было 30. Тогда для выбора самого интересного решения проводился открытый конкурс. Плод чьей фантазии остановки, украшенные ковкой, администрация не сообщает.