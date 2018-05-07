Новое правительство РФ — новые ориентиры для нижегородской политики

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина . В этот же день ушло в отставку правительство РФ . И практически сразу стала известна кандидатура нового премьер-министра. Президент предложил на этот пост Дмитрия Медведева . Как видно, глава государства в целом одобряет курс, взятый кабинетом министров в минувшую шестилетку. Однако задачи, которые стоят сегодня перед страной, потребуют смены ряда приоритетов. А значит, кадровые перестановки в правительстве неизбежны. Каких рокировок можно ожидать, и как они отразятся на жизни в Нижегородском регионе, — рассуждает Newsroom24.

Главный ориентир для кабинета министров Владимир Путин обозначил накануне: необходимо добиться повышения реальных доходов граждан России . По-прежнему нужно гарантировать рост зарплат в бюджетной сфере, обеспечивая общую устойчивость российской экономики в условиях невысоких цен на нефть и санкционного давления.

Чтобы реализовать задуманное, страна неизбежно должна становиться на курс инновационного развития. Работа в этом направлении ведется уже много лет, кое-где заметны реальные прорывы. Но этого недостаточно.

«Появление команды «Ростеха» абсолютно органично и логично по заявленным целям. Драйвер — это промышленность. Это наше конкурентное преимущество», — прокомментировал данную тенденцию председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Надир Хафизов.

Новой команде региона во взаимодействии с федеральным правительством предстоит решать непростые задачи, обозначенные в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. «История не прощает непоследовательности, сказал Владимир Путин, сейчас нет времени на то, чтобы бесконечно искать какие-то пути развития», — подчеркнул врио губернатора Глеб Никитин.

Напомним, что один из ключевых моментов, который отраженв Стратегии, — это создание в Нижегородской области одного из центров по повышению производительности труда. «У нас промышленный регион, доля обработки составляет 90%, много базовых отраслей, и основной драйвер роста — это повышение производительности труда, — сообщил Глеб Никитин. — Мы сейчас с корпорацией „Росатом“ обеспечили формирование пилотного проекта: 16 предприятий уже в активной фазе реализации, на них внедряются новые производственные системы. По этим пилотным предприятиям дополнительный объем производства должен составить ориентировочно 5-6 млрд рублей».

Кстати, роль «Росатома» в нижегородской экономике является одной из определяющих, в том числе, благодаря личности экс-полпреда в ПФО Сергея Кириенко . Сейчас он является первым заместителем главы администрации президента России , и, скорее всего, в ближайшее время сохранит за собой должность. Чиновник успешно справился с проведением предвыборной президентской кампании и уже заявил, что намерен продолжать работу на занимаемом посту.

В Нижегородской области кадровые перестановки тоже не за горами. Уже известно, что сменить кресло заместителя губернатора на мандат депутата Госдумы собирается Дмитрий Сватковский . Выборы, напомним, пройдут в сентябре. После этого политическая картина региона должна более четко проявиться в свете ротаций во власти федерального уровня.

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