7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина. В этот же день ушло в отставку правительство РФ. И практически сразу стала известна кандидатура нового премьер-министра. Президент предложил на этот пост Дмитрия Медведева. Как видно, глава государства в целом одобряет курс, взятый кабинетом министров в минувшую шестилетку. Однако задачи, которые стоят сегодня перед страной, потребуют смены ряда приоритетов. А значит, кадровые перестановки в правительстве неизбежны. Каких рокировок можно ожидать, и как они отразятся на жизни в Нижегородском регионе, — рассуждает Newsroom24.
Главный ориентир для кабинета министров Владимир Путин обозначил накануне: необходимо добиться повышения реальных доходов граждан России. По-прежнему нужно гарантировать рост зарплат в бюджетной сфере, обеспечивая общую устойчивость российской экономики в условиях невысоких цен на нефть и санкционного давления.
Чтобы реализовать задуманное, страна неизбежно должна становиться на курс инновационного развития. Работа в этом направлении ведется уже много лет, кое-где заметны реальные прорывы. Но этого недостаточно.
Очевидно, что в новой шестилетке президент РФ захочет увидеть активизацию деятельности экономического блока. Именно поэтому можно ожидать его усиления в федеральном правительстве. Источники в Кремле уже назвали вероятных кандидатов на посты вице-премьеров: Игорь Сечин, Сергей Чемезов и Денис Мантуров. Особо следует остановиться на последних двух управленцах. Чемезов сейчас руководит корпорацией «Ростех», а Мантуров замещает должность министра промышленности и торговли РФ. Если проанализировать кадровые перестановки во власти в Нижегородской области, становится понятным политический лейтмотив современного государства.
Нынешний глава Нижегородского региона Глеб Никитин долгое время трудился в Минпромторге РФ. Таким образом, его позиции в столичных коридорах власти должны существенно укрепиться. Рост влияния «Ростеха» сегодня также налицо. Эта организация делегировала в нижегородское правительство целую плеяду опытных кадров. Это и министр инвестиций Сергей Баринов, и управделами Андрей Бетин, и руководитель представительства Нижегородской области в Москве Игорь Зотов. Ростеховцы «проникли» и в другие серьезные организации в Нижнем. К примеру, Денис Миронов возглавил нижегородский Центр стандартизации и метрологии.
«Появление команды «Ростеха» абсолютно органично и логично по заявленным целям. Драйвер — это промышленность. Это наше конкурентное преимущество», — прокомментировал данную тенденцию председатель комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области Надир Хафизов.
Новой команде региона во взаимодействии с федеральным правительством предстоит решать непростые задачи, обозначенные в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. «История не прощает непоследовательности, сказал Владимир Путин, сейчас нет времени на то, чтобы бесконечно искать какие-то пути развития», — подчеркнул врио губернатора Глеб Никитин.
Напомним, что один из ключевых моментов, который отраженв Стратегии, — это создание в Нижегородской области одного из центров по повышению производительности труда. «У нас промышленный регион, доля обработки составляет 90%, много базовых отраслей, и основной драйвер роста — это повышение производительности труда, — сообщил Глеб Никитин. — Мы сейчас с корпорацией „Росатом“ обеспечили формирование пилотного проекта: 16 предприятий уже в активной фазе реализации, на них внедряются новые производственные системы. По этим пилотным предприятиям дополнительный объем производства должен составить ориентировочно 5-6 млрд рублей».
Кстати, роль «Росатома» в нижегородской экономике является одной из определяющих, в том числе, благодаря личности экс-полпреда в ПФО Сергея Кириенко. Сейчас он является первым заместителем главы администрации президента России, и, скорее всего, в ближайшее время сохранит за собой должность. Чиновник успешно справился с проведением предвыборной президентской кампании и уже заявил, что намерен продолжать работу на занимаемом посту.
А кто же тогда претенденты на выбывание из правительства? В числе вероятных персон — министры транспорта Соколов, культуры Мединский, сельского хозяйства Ткачев. После чемпионата мира по футболу может уволиться Мутко. В федеральных СМИ также проходила информация о том, что Ольгу Голодец на посту заместителя председателя правительства, курирующего социальные вопросы, может сменить глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. Наконец, близка отставка министра иностранных дел Сергея Лаврова. Говорят, что новым главой министерства может стать Антон Вайно.
В Нижегородской области кадровые перестановки тоже не за горами. Уже известно, что сменить кресло заместителя губернатора на мандат депутата Госдумы собирается Дмитрий Сватковский. Выборы, напомним, пройдут в сентябре. После этого политическая картина региона должна более четко проявиться в свете ротаций во власти федерального уровня.
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