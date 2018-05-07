Стена Памяти откроется в Новороссийске

Новороссийске 8 и 9 мая в парке имени Фрунзе будет открыта Стена Памяти. Мероприятие пройдет в рамках празднования Великой Победы. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Жители смогут рассказать о предках-героях

и выразить дань уважения Победе. Стена будет состоять из стенда, куда прикрепят фотографии, фронтовые письма, открытки и наградные листы.

Мемориальные плиты с именами военнослужащих ВОВ откроют 8 мая в Ейске. На установку мемориалов в рамках акции «Живая Память» удалось собрать более семи миллионов рублей.