Во львовском кинотеатре избили мужчину из-за разговора во время сеанса 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В одном из кинотеатров Львова зрителя избили за то, что он разговаривал во время просмотра фильма и не реагировал на замечания, сообщает «Корреспондент.net».
По данным издания, в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее мужа побили прямо во время киносеанса. Медики диагностировали у пострадавшего множественные изломы костей лицевого скелета и левосторонний гемосеноз.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что побои мужчина нанес 27-летний львовянин. Он объяснил свои действия тем, что потерпевший разговаривал с женой во время сеанса и не реагировал на замечания.
Нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Суд избрал емму меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 105 тысяч гривен залога.