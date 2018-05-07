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Курские байкеры флешмобом поздравили стражей порядка с юбилеем службы
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Курские байкеры флешмобом поздравили стражей порядка с юбилеем службы 

Курские известия 39 минут назад
Фото: Курские известия
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Акция «Мотоциклисты за безопасность на дорогах!» прошла в Железногорске. Любителей мотоциклов и скутеров, желающих принять участие в байкер-шоу, было достаточно. Акция началось с мотопробега по центральным улицам города, а затем продолжилась на площади около КЦ «Русь». Праздник открыли профессиональные байкеры, выстроив из своих «железных коней» символичную для правоохранителей цифру 300.
После любители мототранспорта демонстрировали гостям различные способы вождения и зрелищные трюки. Мотоциклисты состязались в маневрировании «змейкой», «восьмёркой», самой медленной езде, а также определили самый громкий выхлоп, выбрали лучшего метателя покрышек и повелителя резьбы.
Как отметили в пресс-службе областного УМВД, мероприятие не только привлекло внимание горожан к службе, но и к вопросам профилактики безопасности дорожного движения на мототранспорте.
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