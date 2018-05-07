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Military Watch: США нечего противопоставить российским ракетам «Кинжал» и «Авангард»
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Military Watch: США нечего противопоставить российским ракетам «Кинжал» и «Авангард» 

Rambler News Service 7 минут назад
Военные США с «большим опасением» восприняли новость о том, что на опытно-боевом дежурстве России уже стоят самолеты МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», пишет журнал Military Watch. Также, по их словам, «экзистенциальную угрозу» США представляет ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Авангард».
Ряд американских высокопоставленных военнослужащих отметили, что существующие системы противовоздушной обороны страны не могут перехватить ракеты, чья скорость превышает 3 Маха. Кроме того, по их словам, часто американским ПВО часто не удается в ходе испытаний справиться даже с очень старыми дозвуковыми ракетами семейства SCUD, которые были созданы 50 лет назад.
«Новые системы атаки России, которые способны развивать скорость больше 5 Махов, некоторые — 10 Махов или даже 20 Махов, если речь идет о ракетном комплексе ‘’Авангард’’, представляют экзистенциальную угрозу вооруженным силам США, а также всем потенциальным противникам России», — указывает журнал.
Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что сейчас на опытно-боевом дежурстве стоят десять самолетом Миг-31, оснащенных ракетами «Кинжал».
1 марта, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин рассказал о наличии у страны ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», способных нести ядерный боезаряд беспилотных подводных аппаратов, гиперзвукового оружия и др.
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