Military Watch: США нечего противопоставить российским ракетам «Кинжал» и «Авангард»

Военные США с «большим опасением» восприняли новость о том, что на опытно-боевом дежурстве России уже стоят самолеты МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», пишет журнал Military Watch. Также, по их словам, «экзистенциальную угрозу» США представляет ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Авангард».

Ряд американских высокопоставленных военнослужащих отметили, что существующие системы противовоздушной обороны страны не могут перехватить ракеты, чья скорость превышает 3 Маха. Кроме того, по их словам, часто американским ПВО часто не удается в ходе испытаний справиться даже с очень старыми дозвуковыми ракетами семейства SCUD, которые были созданы 50 лет назад.

«Новые системы атаки России, которые способны развивать скорость больше 5 Махов, некоторые — 10 Махов или даже 20 Махов, если речь идет о ракетном комплексе ‘’Авангард’’, представляют экзистенциальную угрозу вооруженным силам США, а также всем потенциальным противникам России», — указывает журнал.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что сейчас на опытно-боевом дежурстве стоят десять самолетом Миг-31, оснащенных ракетами «Кинжал».