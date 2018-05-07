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Американские СМИ сообщили о страхе ВС США перед ракетами «Кинжал»
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Американские СМИ сообщили о страхе ВС США перед ракетами «Кинжал» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Руководство ВС США обеспокоено заступлением российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на боевое дежурство, сообщают американские СМИ.
«Ряд высокопоставленных военных США встретили развертывание гиперзвуковых российских ракет России (…) с большим опасением, отметив, что в США нет какой-либо эффективной защиты от них», — пишет Military Watch.
Отмечается, что ВС США не могут противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов, тогда как новейшие российские ракеты могут достигать 5-20 Махов. Американские силы не способны справиться и с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD. Журналисты также подчеркивают, что дальность «Кинжала» в сочетании с «МиГ-31» позволила бы истребителям, находящимся в России, «нанести удар по Западной Европе», а также позволить авиации, базирующейся на Дальнем Востоке, сохранять контроль над восточной Азией.
Заместитель министра обороны Юрий Борисов ранее заявил, что на опытно-боевом дежурстве стоят 10 самолетов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны.
В рамках прошедшей в пятницу репетиции авиационной части парада Победы над российской столицей впервые пролетели два российских истребителя пятого поколения Су-57, а также два самолета МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».
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