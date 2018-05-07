В первомайском шествии приняли участие жители Измайлова

Несколько десятков измайловцев 1 мая прошли по Красной площади.

Большой и дружный коллектив Центра культуры и спорта «Измайлово» 1 мая принял участие в шествии профсоюзов по Красной площади. В мероприятии также участвовали представители управы района Измайлово. Измайловскую колонну возглавила глава управы района Венера Юмаева.