В первомайском шествии приняли участие жители Измайлова 

Несколько десятков измайловцев 1 мая прошли по Красной площади.
Большой и дружный коллектив Центра культуры и спорта «Измайлово» 1 мая принял участие в шествии профсоюзов по Красной площади. В мероприятии также участвовали представители управы района Измайлово. Измайловскую колонну возглавила глава управы района Венера Юмаева.
Как сообщили участники шествия, настроение у всех было праздничное. Хорошая погода, музыка и прекрасное настроение сделали этот день особенно ярким и запоминающимся. А по окончании шествия, все они отправились гулять по Москве.
Всего же это мероприятие собрало порядка ста тысяч человек. В праздничной демонстрации приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.