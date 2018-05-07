Ещё
В первомайском шествии приняли участие жители Измайлова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первомайском шествии приняли участие жители Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Несколько десятков измайловцев 1 мая прошли по Красной площади.
Большой и дружный коллектив Центра культуры и спорта «Измайлово» 1 мая принял участие в шествии профсоюзов по Красной площади. В мероприятии также участвовали представители управы района Измайлово. Измайловскую колонну возглавила глава управы района Венера Юмаева.
Как сообщили участники шествия, настроение у всех было праздничное. Хорошая погода, музыка и прекрасное настроение сделали этот день особенно ярким и запоминающимся. А по окончании шествия, все они отправились гулять по Москве.
Всего же это мероприятие собрало порядка ста тысяч человек. В праздничной демонстрации приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Учащиеся ДМШ им. Рахманинова встретят День Победы праздничным концертом Студенты из Измайлова проходят практику на ТВ, в газете «Комсомольская правда» Встреча главы управы района Измайлово с жителями состоится 20 декабря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать261
Путин выдвинул кандидатуру премьера1145
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели394
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Путин подписал новый «майский указ»61
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение