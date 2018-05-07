Спортивный праздник провели в Тимирязевском парке

В Тимирязевском парке состоялся спортивный праздник, приуроченный ко Дню Весны и Труда. Об этом рассказал представитель администрации муниципального округа Тимирязевский Роман Некрасов.

— В спортивном мероприятии «Весенний марафон» приняли участие любители активного образа жизни старше 18 лет. Им предстояло пробежать дистанцию в 2000 метров. Победители получили награды и памятные призы от администрации муниципального округа, — поделился Некрасов.

По подсчетам организаторов, праздник собрал около ста спортсменов-любителей. (мю)