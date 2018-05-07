Ещё
Спортивный праздник провели в Тимирязевском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спортивный праздник провели в Тимирязевском парке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Тимирязевском парке состоялся спортивный праздник, приуроченный ко Дню Весны и Труда. Об этом рассказал представитель администрации муниципального округа Тимирязевский Роман Некрасов.
— В спортивном мероприятии «Весенний марафон» приняли участие любители активного образа жизни старше 18 лет. Им предстояло пробежать дистанцию в 2000 метров. Победители получили награды и памятные призы от администрации муниципального округа, — поделился Некрасов.
По подсчетам организаторов, праздник собрал около ста спортсменов-любителей. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Александр Панасенко совершит очередной обход территории Тимирязевского 5 мая Семинар ко Дню охраны труда провели в библиотеке на Тимирязевской О медицинском обслуживании жителей САО поговорят на встрече с префектом 23 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать250
Путин выдвинул кандидатуру премьера1136
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели394
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Путин подписал новый «майский указ»54
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение